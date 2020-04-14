РИАМО - 14 апр. Ежедневно в среднем 330 библиотек Московской области проводят 530 видеотрансляций, которые посещают около 60 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«С 1 апреля проведено 6 901 мероприятие, они собрали 805 519 просмотров. Тематика мероприятий разнообразная: чтение вслух; обзоры; лекции; обучающие, просветительские фильмы и передачи; виртуальные выставки; мастер-классы викторины, загадки, игры на сообразительность; интервью», — говорится в сообщении.

Например, Московская губернская универсальная библиотека ко Дню космонавтики предложила своим пользователям цикл созданных своими сотрудниками фильмов о местах и людях, созидающих российскую космонавтику. Большое количество просмотров набирают трансляции цикла передач «Губернская библиотека читает…».

Центральная библиотека Ленинского округа приводит цикл исторических зарисовок — интересные факты, мифы и легенды улиц и домов.

К онлайн-работе присоединяются и читатели библиотеки: члены литературных объединений представляют свои произведения, посетители с интересными профессиями откликаются на предложения о проведении интервью и лекций. Дети читают стихи и присылают фотографии своих работ, сделанных по результатам просмотра мастер-классов.

Большую аудиторию собирают креативные развлекательные мероприятия. Так, библиотеки «ЦБС Малаховка» в Люберцах объявили конкурс частушек, Централизованная библиотечная сеть городского округа Чехов предлагает послушать сказки в исполнении Бабы-Яги, Щелковская центральная библиотека» продолжает в онлайн-режиме проводить семинары литературного клуба «Общество живых поэтов».

Доступ к актуальной литературе осуществляется через открытый фонд Национальной электронной библиотеки, электронный ресурс «Библиотека Нон-фикшн», электронную библиотеку «Литрес».