РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 апр. Более 900 участков муниципальных и региональных дорог в Балашихе представлено на интернет-портале «Добродел» для сбора предложений по ремонту на 2021 год, он продлится до 31 мая, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

По результатам сбора, участки, получившие наибольшее количество голосов, будут включены в следующий этап – голосование. Оно пройдет на «Доброделе» с 1 июля по 31 августа.

«Принять участие в сборе предложений могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Один человек может оставить голос за один участок. Чтобы предложить участок в ремонт, пользователю необходимо указать точку на интерактивной карте», – говорится в сообщении.

Выбрать дороги для ремонта можно на портале по ссылке: https://vote.dobrodel.ru/dorogi2021.