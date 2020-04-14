РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Подольский депутат Алексей Батин доставил продуктовые и медицинские наборы от губернатора Московской области многодетным семьям округа, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск, муниципальный куратор партийного проекта «Старший брат» Батин вместе с помощниками депутата Мособлдумы Павла Максимовича, активистами подольского отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России» и волонтерами благотворительной организации «Светоч» доставили многодетным семьям, состоящим на учете в органах социальной защиты, продуктовые и медицинские наборы от губернатора Московской области Андрея Воробьева», - говорится в сообщении.

По словам Батина, в условиях полной самоизоляции сложнее всего приходится пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям.

«Отдельные слова благодарности хочется выразить нашим медицинским работникам, которые круглосуточно проявляют стойкость на передовой в борьбе с коронавирусом», - добавил он.