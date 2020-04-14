РИАМО - 14 апр. Участников строительства инфекционной больницы в новой Москве, возводимой ускоренными темпами для приема пациентов с коронавирусом, представят к государственным наградам, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Все, кто был здесь задействован, это настоящие герои. <...> Безусловно, я буду ходатайствовать перед руководством города, чтобы самых выдающихся людей, да и вообще большинство, представили к государственным наградам за выполнение такого героического, трудового, профессионального боевого подвига», - сказал Бочкарев в эфире телеканала РБК.

Он отметил, что строители профессионально выполняют свою работу, невзирая на погодные условия и ускоренные темпы, которые требует ситуация.

«(Строительство инфекционного центра - ред.) еще раз подтвердило, что <...> в трудную минуту люди должны забывать о своих личных проблемах, обидах, ссорах, объединяться, для того, чтобы решить задачу. И то, что сделано здесь, это чудо. Но чудо, которое сотворили люди», - добавил Бочкарев.

В поселении Вороновское новой Москвы уже практически завершили работы по строительству инфекционного центра на 900 койко-мест. Данная клиника продолжит работу и после пандемии коронавируса. Срок службы строящихся зданий составляет более 50 лет.

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14 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- На допвыплаты подмосковным медикам, которые работают с больными коронавирусом, выделили более 360 миллионов рублей. Такую поддержку врачи, медицинский персонал начнут получать уже с апреля и до июня включительно.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.

- Разобрали получение московского пропуска по СМС

- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.

- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.