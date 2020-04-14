РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 апр. В подмосковных Котельниках на улицы дополнительно вывели семь экипажей полиции для патрулирования, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В связи с действием режима повышенной готовности в Котельниках проводят патрулирование территории на предмет соблюдения гражданами режима самоизоляции.

«Ранее в этой работе было задействовано 34 сотрудника местного отдела полиции и 18 сотрудников администрации. Сегодня (14 апреля - ред.) к ним присоединились сотрудники полка полиции ГУ МВД России по Московской области в количестве семи экипажей», - говорится в сообщении.

Помимо этого, для контроля соблюдения режима самоизоляции на въездах в город со стороны Люберец, Дзержинского, а также на въезде в микрорайон Силикат Котельников оборудованы посты ДПС.

«В Котельниках держится один из самых низких показателей индекса самоизоляции. Это вызвано, в том числе, наличием в городе четырех продуктовых гипермаркетов, в которые приезжают за покупками и жители соседних городов», - заключается в материале.