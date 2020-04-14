РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 апр. В подмосковных Котельниках разыскивают 16-летнего Сергея Ильиных, с 12 апреля его местонахождение неизвестно, сообщается в Instagram-аккаунте комитета по делам несовершеннолетних городского округа.

«12 апреля мальчик примерно в 18:30 ушел из дома в микрорайоне Силикат и до настоящего момента времени не вернулся», - говорится в сообщении.

На вид несовершеннолетнему 16 лет, его рост 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Был одет в спортивный костюм: черные брюки, ярко-красная кофта, ярко-красные кроссовки, куртка темно-болотного цвета.

Подросток ушел с браслетом контроля УИН на ноге. Нуждается в медицинской помощи.

Всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении Ильиных, необходимо сообщить ее по телефонам: 8(495)559-81-95, 8(495)503-96-86, 8(498)742-02-56, 8(926)864-24-20.