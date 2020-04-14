РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 апр. В городском округе Мытищи за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, всего на территории округа 133 зараженных, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье за сутки выявлено 460 случаев заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 2315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 24 человека. Выздоровели и выписались 75 человек. В городском округе Мытищи зафиксировали 133 случая заболевания», - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Мытищах 13 апреля составляло 112.

По вопросам коронавируса в Подмосковье работает горячая линия: 8(800)550-50-30.