РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 апр. Центр культуры и досуга «Марфино» в городском округе Мытищи проводит семейный конкурс военной песни в формате онлайн, сообщается на странице центра в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья! Семья нашего художественного руководителя Дарьи Винокуровой открывает конкурс-эстафету любимой военной песни «Спой, семья моя родная!». Пришло время всем нам познакомиться поближе и поделиться друг с другом своим теплом, юмором, озорством, креативом и любовью. Ждем видео вашей военной песни. Одежда в стиле ретро приветствуется», - говорится в сообщении.

Для того, что принять участие в конкурсе, необходимо спеть под аккомпанемент любого инструмента, без аккомпанемента или под «минусовку», а затем выслать в ЦДК «Марфино» отрывок (куплет и припев).

«Итоги конкурса подводим 19 апреля. Лучший семейный ансамбль станет участником в наших будущих концертах. Очень ждем вашего участия! Мы уверены, что это будет здорово», - заключается в материале.