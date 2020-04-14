РИАМО - 14 апр. Расходы на строительство инфекционной больницы в новой Москве могут составить около 5-7 миллиардов рублей, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы контролируем все объемы работ, которые потом будут посчитаны в соответствии с государственными расценками. <...> Подобные объекты стоят 5-7 миллиардов рублей», — сказал Бочкарев в эфире телеканала «РБК».

По его словам, проектирование и подсчет стоимости строительства больницы ведется параллельно с выполнением работ. Все они будут выполняться на основе стандартных государственных расценок.

Бочкарев также отметил, что готовность объекта в поселении Вороновское оценивается в 98-99% на данный момент.

Общая площадь зданий и сооружений составляет 81300 квадратных метров. Полностью возведены все здания, завершается прокладка инженерных коммуникаций. Рабочие приступили к устройству подъездных путей и благоустройству. По словам заммэра, комплекс прослужит десятки лет.

«Простоит и 50 лет. Это не легковозводимое здание. Металлические конструкции применены для ускорения монтажа. Но, в принципе, это стандартный капитальный стационарный медицинский центр, который будет работать десятилетия», — сказал Бочкарев.

По его словам, для ускорения строительных процессов были применены панельные бетонные конструкции и легковозводимые элементы. Например, лечебные корпуса выполнили с применением металлоконструкций.

«Это капитальный постоянный объект. Ультрасовременный, оснащенный всем необходимым оборудованием», — заключил Бочкарев.

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14 АПРЕЛЯ

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