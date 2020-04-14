РИАМО - 14 апр. Информация о том, что сотрудников медицинских учреждений столицы будет штрафовать, если врачи воспользуются бесплатными обедами в McDonald’s, не соответствует действительности, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Информация, размещенная в Telegram-канале Baza о том, что руководство московской скорой помощи угрожает штрафовать медиков скорой помощи за заезды в «Макавто» за бесплатными обедами не соответствует действительности. Никаких запретов и распоряжений по этому поводу не было», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вся столичная скорая помощь работает в единой информационной системе, поэтому все машины скорой помощи всегда были оборудованы датчиками GPS.

«Контроль за нахождением и передвижениями бригадам скорой помощи осуществляется на постоянной основе, так как от этого зависит маршрутизация машин к пациентам и мониторинг времени в пути», - добавил сотрудник пресс-службы.