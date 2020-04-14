РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. Сотрудники Госавтоинспекции с 15 апреля будут проверять все транспортные средства на въездах и выездах из Люберец, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

«Инспекторы ГИБДД будут проверять наличие специальных пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта. В связи с проведением проверочных мероприятий возможны затруднения в движении транспорта», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Московской области просит автомобилистов планировать время своих поездок. Необходимо соблюдать режим самоизоляции, исключить нахождение на улице и в общественных местах без уважительных причин.