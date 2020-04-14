РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 апр. Отделение травматологического пункта Мытищ перенесли в больницу городского округа Королев, за травматологической помощью мытищинцам теперь необходимо обращаться туда, сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа Мытищи.

«У жителей Мытищ возникли вопросы по поводу работы травматологического пункта Мытищинской городской клинической больницы. Травмпункт находится на территории приемного отделения, перепрофилированного на прием больных с пневмониями. Поэтому, если мытищинцам вдруг понадобится помощь врачей травматологического отделения, то следует обращаться в ближайший травмпункт, находящийся в Королевской городской больнице», - говорится в сообщении.

Больница располагается по адресу: город Королев, улица Циолковского, дом №24.