РИАМО - 14 апр. Зараженный коронавирусом человек может передать инфекцию в радиусе 4 метров от себя, такие данные получили американские ученые, сообщил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения России, академик Николай Брико.

«Специалисты CDC провели такие исследования для Всемирной организации здравоохранения, <..> что инфицированный человек может передавать вирус на расстояние в 4 метра», — сказал Брико в интервью телеканалу «Россия-24».

Кроме того, вирус может оставаться активным в воздухе на протяжении 1,5-3 часов.

Он отметил, что данный тип коронавируса во много раз более вирулентный (более способен заражать организм), чем вирус обычного сезонного гриппа, он также передается быстрее, чем грипп, и совершенно разными путями.

На сегодняшний день в России выявлено 21 102 случая коронавируса, из них 2774 случая зафиксировано за последние сутки. Всего с начала распространения Covid-2019 умерли 170 человек, полностью выздоровели 1694 пациента.

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14 АПРЕЛЯ

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