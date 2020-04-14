РИАМО - 14 апр. Столичная клиническая больница имени С.И.Спасокукоцкого готова принять пациентов с подозрением на коронавирус, для этих целей в стационаре переоборудовали лечебный корпус №6, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

Корпус расположен на севере города по адресу: улица Вучетича, дом 21, строение 6.

«Мы продолжаем увеличивать коечный фонд и перепрофилировать московские стационары для приема больных с Covid-19. Теперь ряды «коронавирусных» стационаров пополнила больница имени Спасокукоцкого. Переоборудованный корпус рассчитан на более 800 коек, он оснащен всем необходимым оборудованием», – сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В лечебном корпусе №6 провели ремонт с перепланировкой помещений для приема больных с коронавирусом. К койкам подвели кислород, чтобы можно было оперативно оказывать помощь больным с легочной недостаточностью. Также в корпусе установили необходимое оборудование, в том числе аппараты компьютерной томографии для наиболее эффективной диагностики пациентов.

В необходимом объеме закупили лекарства, в том числе противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты.

Работать в коронавирусном стационаре ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого будут высококлассные специалисты – для оказания консультативной и специализированной помощи были сформированы мультидисциплинарные бригады врачей.

Передать вещи своим родственникам, проходящим лечение, можно ежедневно с 15:00 до 20:00 в будние дни, а также с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00 в выходные и праздники.

В стационаре будут введены надбавки к заработной плате в размере 70 тысяч рублей в месяц для врачей, 50 тысяч в месяц для среднего медицинского персонала, 30 тысяч рублей – другим сотрудникам.

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14 АПРЕЛЯ

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