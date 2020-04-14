РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. Жители Люберец получили более 2 тысяч наборов с одноразовыми масками в рамках всероссийской акции #БоксПомогает, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Во вторник Федерация Бокса России передала спорткомитету администрации городского округа Люберцы 180 наборов с одноразовыми масками и дезинфекторами для рук в рамках Всероссийской акции #БоксПомогает.

«Волонтеры доставят их жителям округа, которые обратились на горячую линию. Акция стартовала 31 марта. За это время люберчанам было передано порядка 2000 подобных наборов», - сказал председатель спорткомитета администрации городского округа Люберцы Владимир Сурков.

Он добавил, что все, кому необходима помощь, а также люди, желающие стать волонтерами программы, могут позвонить по телефону горячей линии: 8(800)222-55-25.