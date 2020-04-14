РИАМО - 14 апр. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Шатурского городского округа, подозреваемого в хранении оружия и боеприпасов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Оружие и 900 патронов нашли у подозреваемого дома при обыске.

«Согласно исследованию предмет, схожий с обрезом ружья, относится к категории огнестрельного оружия и пригоден для производства выстрела. Остальное изъятое оружие и боеприпасы направлены для производства экспертизы», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (Незаконные хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов).

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.