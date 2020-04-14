РИАМО - 14 апр. В Москве и Подмосковье зоны доставки ресторанов-партнеров «Яндекс.Еды» расширятся в три раза, а «Яндекс.Лавка» увеличит покрытие вдвое благодаря таксистам, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс.Еды».

Если адрес доставки далеко от ресторана или склада «Яндекс.Лавки», заказ назначат не на курьера, а на водителя, сотрудничающего с сервисом «Яндекс.Такси».

«Заказы из ресторанов будут доставлять в радиусе 8 километров от заведения или в 20 минутах езды на машине – ранее зона доставки была ограничена 2-4 километра. Это, например, позволит жителям спальных районов заказывать блюда из любимых заведений, расположенных в центре. А рестораны, которые продолжают готовить на вынос, получат существенно больше заказов», — говорится в сообщении.

Зоны доставки в «Яндекс.Еде» на время тестирования уже расширили для 50 ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас в эксперименте участвуют популярные заведения, возле которых водители могут припарковаться, не нарушая правил. Среди них – Black Market, Boston Seafood & Bar, Burger Heroes, Dizengof 99, RYBA International, The Hummus, Upside Down Cake, «Академия», «Варламов», «Есть», «Кофемания», «Марукамэ», «Сыроварня» и другие.

«Яндекс.Лавка» теперь будет доставлять в дома и районы Москвы и Подмосковья, расположенные в пределах 10 минут на автомобиле от склада. Благодаря этому сервис станет доступен 7,5 миллиона человек – вместо 3,7 миллиона ранее.

Жители смогут получать продукты и все необходимое за полчаса даже в тех районах, где склада «Лавки» пока нет. Доставка из нее осталась бесплатной, пользователям, живущим далеко от склада, нужно будет заказать продуктов или повседневных товаров на сумму не менее 1,5 тысячи рублей. Как только в районе откроется «Лавка», это ограничение уберут. В эксперименте принимают участие 40 московских «Лавок».

Заказы в радиусе 2-3 километра от ресторана или склада «Лавки» продолжат доставлять пешие курьеры, а также курьеры на скутерах и велосипедах. Для них с появлением автозон ничего не изменится.

Все заказы сервисов доставляются бесконтактно. Курьерам ежедневно измеряют температуру, выдают маски, перчатки и средства дезинфекции для рук и термосумки. Информацию о температуре сборщиков «Яндекс.Лавки» прикрепляют к пакету с заказом.

Сервис «Яндекс.Такси» активно инвестирует в развитие и маркетинг направления доставки. Такая услуга с одной стороны помогает миллионам жителей городов быстро получить все самое необходимое во время самоизоляции, а с другой – стимулировать рост поездок такси и повысить заработок водителей. Ранее водители, сотрудничающие с «Яндекс.Такси», начали доставлять заказы из «Вкусвилл», Leroy Merlin и «Детского мира».