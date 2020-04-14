РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. Коробки с дезинфицирующими средствами безвозмездно доставили в Люберецкую областную больницу, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Нам (в Люберецкую областную больницу - ред.) передали 10 коробок с дезинфицирующими средствами, которые сегодня так необходимы всему медицинскому персоналу больницы. Благодарим общественные организации, которые оказали нам безвозмездную помощь», - сказал главный врач медицинского учреждения Дмитрий Старцев.

Дезсредства медикам передали руководитель молодежного движения «Военно-патриотический клуб «Воинская дружина» Алексей Никоноров и заместитель председателя общественной организации вдов и матерей погибших в Афганистане, Чечне, Таджикистане и других локальных конфликтах Марина Чепурченко.