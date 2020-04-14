РИАМО - 14 апр. Из федерального бюджета на выплаты медицинским работникам в Московской области выделили более 360 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В РФ на дополнительные выплаты всем медицинским работникам направят 50 миллиардов рублей. Данные средства регионам выделят из федерального бюджета.

«Московская область получит более 360 миллионов рублей. Деньги будут направлены на дополнительные выплаты медикам, которые сегодня находятся на передовой и работают с больными коронавирусом. Такую поддержку врачи, медицинский персонал начнут получать уже с апреля и до июня включительно», – отметил председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов.

Медики, которые работают с зараженными коронавирусом, будут каждый месяц получать федеральную выплату: врачи - 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры – 50 тысяч рублей, врачи скорой помощи – 50 тысяч рублей, младший медицинский персонал, фельдшеры, медсестры и водители скорой помощи – 25 тысяч рублей.

Дополнительно для медиков за счет федерального бюджета установят повышенные страховые гарантии, аналогичные с военными.

«Также у нас не перестают действовать региональные выплаты для такой категории медиков. Как и прежде из бюджета Московской области будет выделяться дополнительно врачам – 50 тысяч рублей, среднему персоналу – 30 тысяч рублей и младшему – 10 тысяч рублей», – добавил Брынцалов.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- На допвыплаты подмосковным медикам, которые работают с больными коронавирусом, выделили более 360 миллионов рублей. Такую поддержку врачи, медицинский персонал начнут получать уже с апреля и до июня включительно.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.

- Разобрали получение московского пропуска по СМС

- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.

- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.