РИАМО - 14 апр. Московские учителя в период дистанционного образования проводят классные часы через видеоконференции со своими учениками, таким образом, педагоги оказывают психологическую поддержку семьям с детьми, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Проведение таких занятий инициировала Ассоциация классных руководителей образовательных организаций Москвы.

«Нам важно продолжать преемственность и в воспитательном процессе, а классный час является ключевым инструментом в этом», — сказал председатель ассоциации Максим Иванцов.

Каждую неделю через видео классные руководители обсуждают с учениками своего класса актуальные вопросы. Сейчас в приоритете у них остается поддержание психологического климата внутри семьи.

Есть занятия и для родителей — психолого-педагогические консультации. Классный руководитель и школьный психолог делятся советами и лайфхаками для продуктивной работы с детьми.

Кроме того, с 11 по 19 апреля для классных руководителей, школьников и родителей проходит конкурс «Классный подкаст».

Чтобы принять в нем участие, нужно записать аудио- или видеоролик длительностью не более двух минут на тему, соответствующую хештегу #НеОдинДома, и отправить его на электронную почту: akr@gppc.ru. Лучшие работы будут размещены на сайте Ассоциации классных руководителей образовательных организаций города Москвы и на страницах в социальных сетях.

До 1 мая занятия в столичных школах перешли на дистанционный формат из-за распространения в регионе коронавируса.

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14 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

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- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

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- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

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- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

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