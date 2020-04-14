РИАМО - 14 апр. Жители подмосковного Реутова смогут купить пасхальную продукцию торговой марки «У Палыча», которую освящают на производстве перед отправкой на прилавки магазинов, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Все куличи, пасхальные рулеты и творожные пасхи «У Палыча», поступающие на прилавки, будут освящены. Вся тематическая продукция промаркирована стикером «освящено», - отмечается в пресс-релизе.

Служители церкви провели первый обряд освящения пасхальной продукции на производстве, также было освящено оборудование и помещения предприятия. Уточняется, что в храмах и монастырях Московской области с 13 по 19 апреля все богослужения пройдут без участия прихожан из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время на производстве ТМ «У Палыча» соблюдаются все меры предосторожности: рабочие поверхности регулярно дезинфицируются с помощью профессиональных средств хирургического уровня и УФ-излучения, все сотрудники работают в одноразовых перчатках и масках, халатах и шапочках для волос, медицинской обуви. В фирменных магазинах покупатели могут воспользоваться санитайзером для рук.



На территории городского округа Реутов расположено одно из крупнейших производств торговой марки «У Палыча». В 2019 году в эксплуатацию был введен новый промышленный комплекс площадью 13 тысяч квадратных метров.