РИАМО - 14 апр. Роскачество провело исследование консервированной кукурузы 33 марок и выяснило, что 12 образцов не соответствуют требованиям ГОСТа ко внешнему виду зерен, сообщает Газета.ru.

На исследование отправили образцы консервированной кукурузы из нескольких стран, в том числе из Белоруссии, Венгрии, Китая, Польши и Таиланда. Проверку осуществили по 47 показателям качества и безопасности.

«Согласно требованиям ГОСТа, внешне качественный продукт — это правильно срезанные цельные зерна, без рваных зерен и зерен с тканью початка, кусочков стрежней и початков, частиц лиственного покрова и шелковистых нитей также быть не должно», - отмечается в материале.

Требования ко внешнему виду зерен нарушили 12 брендов. У 17 марок не соответствовал требованиям ГОСТа вес зерен, семь образцов имели неправильный цвет зерен.

Неоднородные зерна выявили у пяти брендов, также в кукурузе четырех образцов соли оказалось меньше, чем положено по ГОСТу.

При этом Роскачество признало всю исследованную продукцию безопасной.