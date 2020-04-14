РИАМО - 14 апр. В столице во вторник зафиксировано на 40% меньше машин, чем в аналогичный день прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Москвы.
Так, на сегодняшний день зафиксировано 1,46 миллиона автомобилей, когда как в аналогичный день прошлого года было 2,44 миллиона авто.
«Завтра машин на дорогах станет еще меньше», — отмечается в материале.
Год назад в аналогичный день специализированные сервисы оценивали загруженность дорог в девять баллов, а сейчас дают всего один балл.
Кроме того, число ДТП упало на 90% — с 593 до 62 аварий.
В столице в связи с распространением коронавируса действует режим самоизоляции, гражданам нельзя покидать дома без повода. С 15 апреля начнут действовать электронные пропуска для поездок на личном и общественном транспорте.
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Текстовая трансляция
14 АПРЕЛЯ
- Главные новости дня в карточках
- На допвыплаты подмосковным медикам, которые работают с больными коронавирусом, выделили более 360 миллионов рублей. Такую поддержку врачи, медицинский персонал начнут получать уже с апреля и до июня включительно.
- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.
- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.
- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.
- Разобрали получение московского пропуска по СМС
- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.
- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.
- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.
- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.
- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.
- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.
- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.
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