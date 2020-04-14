РИАМО – 14 апр. Психолог Владимир Крупин рассказал, что конфликты во взаимоотношении родителей и детей во время самоизоляции можно решить только с помощью диалога, сообщает Nation News.

Специалист напоминает, что подростковый период – один из самых непростых и для ребенка и для его родителей. А временная самоизоляция вынудила семьи проводить большую часть времени в замкнутом пространстве.

«Если что-то хочется высказать, нужно иметь возможность это сделать. Чем дольше мы молчим, тем чаще это потом выливается в агрессивной манере. Известно, что сейчас из-за коронавируса количество разводов и случаев домашнего насилия возросло во всем мире. Так что это большое испытание для всех, а не только для подростков», – сказал Крупин.

Он рассказал, что у многих во время изоляции получилось быстро адаптироваться к новым реалиям. Некоторые смогли посвятить время тем занятиям, которые раньше откладывали в долгий ящик по тем или иным причинам. По мнению психолога, такие увлечения могут возникнуть не только у детей, но и у их родителей.

«Мы сейчас вынуждены находиться в таких условиях, и надо развернуть ситуацию для себя, в свою пользу – придумывать ежедневные сценарии. Изобрести новую рутину», – отметил специалист.

При этом Крупин подчеркнул, что дети не стали больше времени проводить в Сети. По его мнению, тут сработал обратный эффект – когда есть время и возможность полазить в интернете, этим заниматься уже и не так хочется.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

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