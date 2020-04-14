РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 апр. Жители Подольска смогут посмотреть видео выступлений коллективов ДК «Октябрь» в режиме онлайн с 15 по 20 апреля, сообщается на сайте администрации округа.

«Образцовые коллективы музыкально-хоровая студия «Радуга» и музыкальный салон «Бельканто» Дворца культуры «Октябрь» Подольска для горожан во время режима самоизоляции проведут музыкальную онлайн-неделю, которая будет проходить с 15 по 20 апреля. В режиме онлайн горожане смогут увидеть трансляцию конкурсных и концертных выступлений. Трансляция будет проводиться ежедневно в 18:00», – говорится в сообщении.

15 апреля будет выложено видео «Дорога к солнцу», 16 апреля – конкурсные и концертные выступления. Подробности можно узнать в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/public78669639.