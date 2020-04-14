РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 апр. В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации все богослужения в храмах Люберец на текущей неделе пройдут без участия прихожан, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

У православных христиан идет Страстная неделя – особое время молитвенного сосредоточения.

«В воскресенье, 19 апреля, верующие будут отмечать Пасху. Пасха – самый важный и торжественный праздник богослужебного года, который отмечается с большим размахом и участием множества прихожан. К сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции не позволяет в этом году проводить мероприятия в традиционном формате. По всей стране приняты меры к недопущению проведения массовых мероприятий с большим количеством людей. Службы пройдут без физического присутствия прихожан», – говорится в сообщении.

Несмотря на воздержание от физического присутствия в храмах, у верующих есть возможность молитвенно участвовать в богослужениях благодаря онлайн-трансляциям. Трансляции в Страстную седмицу и на Пасху будут доступны на официальном сайте Московского патриархата, а также на страницах храмов округа: Преображенского храма в Люберцах, Троицкого храма в Наташине и Преображенского храма в Кореневе.