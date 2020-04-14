РИАМО - 14 апр. В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Люберцах, Красногорске, Одинцове, Мытищах и Химках, сообщает оперативный штаб Подмосковья.

Всего на сегодняшний день в регионе выявлено 2315 пациентов с коронавирусом. Скончались 24 человека, выздоровели от инфекции и выписались 75 человек.

В Люберцах выявили больше всего заболевших – 148 человек, в Красногорске – 134, Мытищах - 133, Одинцове - 118, в Химках – 114.

Кроме того, в Ленинском округе подтвердили диагноз у 79 человек. В Пушкине - 75, Подольске - 70, Королеве и Лобне - по 57, Балашихе - 54, Долгопрудном – 53, Дмитрове – 49, Сергиевом Посаде – 45, Котельниках – 38, Солнечногорске - 32, Истре – 31, Реутове – 30.

Также в Ивантеевке и Клину зафиксировали по 26 случаев заражения, Коломне и Раменском – по 24, Домодедове – 22, Воскресенске – 20, Дзержинском и Щелкове - по 19, Богородском округе, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве и Рузе - по 15, Красноармейске, Электростали и Луховицах – по 12, Жуковском и Фрязине – по 10.

Девять случаев Covid-2019 зарегистрировали в Чехове, восемь – в Павловском Посаде, по семь - в Протвине, Рошале, Серебряных Прудах, Ступине; по пять – в Волоколамске, Егорьевске, Серпухове; по четыре – в Дубне, Краснознаменске, Шатуре и Электрогорске. По три случая выявлено в Бронницах, Лыткарине, Шаховской; по два – во Власихе, Можайске и Талдоме; по одному в Кашире и Лотошине.

В Московской области до конца апреля для всех жителей введен режим самоизоляции. Выйти из дома можно только по важной причине. С 15 апреля в регионе при проезде на общественном и личном транспорте потребуется цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- На допвыплаты подмосковным медикам, которые работают с больными коронавирусом, выделили более 360 миллионов рублей. Такую поддержку врачи, медицинский персонал начнут получать уже с апреля и до июня включительно.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.

- Разобрали получение московского пропуска по СМС

- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.

- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.