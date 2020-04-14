РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 апр. В нескольких населенных пунктах Домодедова 16 апреля ожидается нарушение электроснабжения в связи с проведением плановых работ, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В связи с работами, проводимыми в электрических сетях ПАО «МОЭСК» по капитальному ремонту КТП, ожидается нарушение электроснабжения по адресам: деревня Уварово (Лобановский административный округ)», - говорится в сообщении.

Отключение электричества там ожидается с 13:00 до 19:00. В это же время ожидается нарушение электроснабжения в микрорайоне Барыбино на улицах Новослободская, Шаховская, Кирова, Вахромеевская, Леваневского, Новослободский тупик, Березовая, Сиреневый Бульвар, Центральный Бульвар, Чкалова, Солнечная, Кирова, Вишневая, Патриарших Прудов, а также в деревне Павловское и в селе Домодедово.

С 13:00 до 14:00 и с 19:00 до 20:00 свет отключат в деревне Павловское и в селе Ям.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70 или в диспетчерской «Южных сетей» по номеру: 8(496)796-39-27.