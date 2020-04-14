РИАМО - 14 апр. В зоомагазин, расположенный на Щелковском шоссе, дом 66, ворвался злоумышленник в медицинской маске, угрожая ножом администратору, похитил денежные средства из кассы, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел 12 апреля.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 20:45 в зоомагазин по указанному адресу вошел неизвестный в медицинской маске, угрожая предметом, похожим на нож, администратору магазина, открыто похитил из кассы 5 тысяч рублей, принадлежащие данной организации, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Правоохранители задержали 34-летнего злоумышленника 13 апреля. Возбуждено уголовное дело.