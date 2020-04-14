РИАМО - 14 апр. У Фряновской больницы появится пункт скорой помощи, в обновленные помещения переедут пять медицинских бригад, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Больница располагается по адресу: Московская область, городской округ Щелково, рабочий поселок Фряново, улица Текстильщиков, дом 6.

«На первом этаже здания больницы будет проведен капитальный ремонт под размещение пункта скорой помощи. Планируется замена внутренних инженерных сетей, отделка помещений», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Во Фряновскую больницу, филиал №2 Щелковской областной больницы, переедут пять медицинских бригад.

Строительные работы планируется выполнить в срок до 19 апреля.