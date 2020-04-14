РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 апр. Памятный мемориал «Журавли» начали приводить в порядок в Котельниках, работы завершат к 1 мая, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В соответствии с муниципальным контрактом «На выполнение работ по ремонту памятников на территории городского округа Котельники Московской области», сотрудники ООО «Наследие проект» приступили к работам на мемориале «Журавли» в микрорайоне Белая Дача. По поручению главы Котельников Андрея Булгакова все работы должны быть завершены в срок до 1 мая», - говорится в сообщении.

Работы организованы в соответствии с методическими организациями по содержанию и приведению в нормативное состояние мест памяти.