РИАМО - 14 апр. Количество пересадочных станций на «фиолетовой» ветке столичного метро увеличат до девяти после ввода в эксплуатацию Большой кольцевой линии (БКЛ), говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В 2022 году планируется достроить станцию «Текстильщики» БКЛ. Северный вестибюль станции будет связан надземным пешеходным переходом с одноименной станицей Таганско-Краснопресненской линии и переходом по принципу «сухие ноги» со станцией Текстильщики МЦД-2», — говорится в сообщении.

Станция «Текстильщики» будет находиться в районе Печатники между Шоссейной улицей и Курским направлением Московской железной дороги. У станции будут два вестибюля и выходы к Шоссейной улице, к остановочному пункту Текстильщики Курско-Рижского МЦД-2 и остановкам наземного транспорта.

«В начале года мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке двухпутного перегонного тоннеля от станции «Текстильщики» до станции «Печатники». Впервые в истории московского метро головную часть десятиметрового тоннелепроходческого комплекса весом 870 тонн опустили в монтажно-щитовую камеру в собранном виде с помощью портальной системы», – отметил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В 2018 году была открыта станция «Хорошевская» Большой кольцевой линии – пересадочная со станцией «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии (ТКЛ). В 2019 году появился пересадочный узел, который связал станции «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии и «Косино» Некрасовской линии.