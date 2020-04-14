РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. Жители подмосковных Люберец могут посетить виртуальную экспозицию Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина предлагает всем желающим ознакомиться с его экспонатами из дома. Для удобства посетителей на сайте есть разнообразные варианты просмотра выставок», - говорится в сообщении.

На сайте ежедневно проходят онлайн-трансляции и экскурсии по музею в прямом эфире. В разделе «Виртуальный Пушкинский» есть возможность изучить экспозиции с помощью онлайн-прогулки, видеоканала или аудиогида. Во вкладке «Электронные коллекции» отделы музея распределены по тематикам: нумизматика, итальянская живопись, шедевры античного искусства.