РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 апр. Операторы системы-112 в Балашихе приняли и обработали более 11 тысяч вызовов от горожан с 6 по 13 апреля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Система-112 предназначена для обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» с целью оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровья, а также для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях. Система-112 в Балашихе, куда поступает свыше 80% всех вызовов экстренных оперативных служб округа, была создана в 2015 году.

«Система-112 Балашихи работала в штатном режиме. За минувшую неделю, с 6 по 13 апреля, на единый номер спасения «112» Балашихи от жителей поступило 11 085 звонков. Из общего числа вызовов экстренных оперативных служб более 58 % обращений пришлось на скорую медицинскую помощь, вызовы полиции и ГИБДД составили около 22 % обращений, службы пожарной охраны – 1,5 %, аварийной газовой службы – 0,1 %», – говорится в сообщении.

Операторы системы-112 напоминают, что в Московской области введен особый режим борьбы с коронавирусом.

«Не покидайте свои дома без крайней необходимости. Берегите жизнь родных и близких. Их здоровье зависит от вашей дисциплины. Помните, что даже люди без симптомов могут переносить инфекцию», - заключается в материале.