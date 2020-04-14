РИАМО – 14 апр. Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин отметил, что участников концерта «Мы вместе», заразившихся коронавирусом, выявили заранее и не допустили к выступлению, сообщает Nation News.

Сам худрук «Сатирикона» не владеет информацией касательно того, кто именно заразился коронавирусом. Однако он призвал не беспокоиться — никто из заразившихся Covid-19 не принимал участия в концерте, поскольку их не допустили.

«Они были не допущены до проведения мероприятия. Поэтому это ложная тревога. Эти люди были не допущены к проведению концерта, поэтому все спокойно», – подчеркнул Райкин.

У нескольких человек, которые участвовали в организации концерта «Мы вместе», обнаружили коронавирус, их сразу отстранили от мероприятия. Среди участников концерта было множество известных артистов: Михаил Боярский, Сергей Полунин, Светлана Захарова, Владимир Машков, Константин Райкин, Диана Арбенина и другие.

Концерт «Мы вместе», посвященный врачам и волонтерам, состоялся 11 апреля в пустом зале Большого театра, его трансляцию можно было увидеть на канале «Россия 1».

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

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