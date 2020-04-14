РИАМО - 14 апр. Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) разместили свыше 30 тысяч наклеек с призывом соблюдать дистанцию в поездах, данная мера поможет обезопасить себя и окружающих, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Также на станциях перед кассами и билетными автоматами нанесена специальная разметка. Она позволяет держать безопасное расстояние при оформлении проездных документов. В вагонах электропоездов кассиры-контролеры объявляют о необходимости рассредоточиться по составу и соблюдать дистанцию», – говорится в сообщении.

Всего в пассажирских составах разместили более 30 тысяч наклеек с надписью: «Держите дистанцию». Помимо этого, на электронных табло в поездах МЦД транслируются знаки с напоминанием о соблюдении дистанции.

Компания просит пассажиров по возможности оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. В случае, если поездку отложить нельзя, необходимо пользоваться бесконтактными способами оплаты проезда, чаще мыть руки, не трогать лицо, дезинфицировать гаджеты и другие предметы частого пользования, а также соблюдать рекомендации профильных организаций.

Соблюдение социальной дистанции в полтора – два метра является одной из ключевых рекомендаций специалистов в период распространения коронавируса. Начиная с 15 апреля, для проезда в общественном транспорте в Москве и Подмосковье необходим цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

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- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.

- Разобрали получение московского пропуска по СМС

- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.

- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

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