РИАМО - 14 апр. Следователи задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении на студента, произошедшего 29 февраля в Таганском районе Москвы, сообщила РИАМО во вторник старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

По версии следствия, двое мужчин, угрожая ножом, похитили у студента мобильный телефон, 3 тысячи рублей и заставили снять с банковской карты еще 26 тысяч рублей.

«В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий был задержан фигурант 1994 года рождения. В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказала Иванова.

В зависимости от роли каждого подозреваемого, они обвиняются в совершении преступлений по статьям 126 УК РФ («Похищение человека» ) и 162 УК РФ («Разбой»). Расследование уголовного дела продолжается.