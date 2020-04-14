РИАМО - 14 апр. Оформить цифровой пропуск для передвижения по Московскому региону жители Подмосковья могут в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», с 15 апреля наличие разрешения на поездки по региону станет обязательным, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Скачать приложение можно по ссылке. Жителей предупредили, что ранее заявленный короткий номер 0250 временно не используется.

«Также на едином портале государственных услуг Российской Федерации действует ссылка на форму для физических лиц. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц реализована форма для сбора сведений о сотрудниках, которым необходимо выходить на работу, по ссылке. В таком случае пропуска оформляются один раз сроком до 30 апреля», — говорится в сообщении.

Если понадобится консультация по заполнению полей в приложении, можно позвонить на номер горячей линии: 8-800-550-50-30, где на все вопросы ответит специалист.

По пропуску можно совершать автомобильные поездки на работу, в отдаленный гипермаркет или на дачу. Для поездок в медучреждения разовый пропуск можно оформить неограниченное количество раз. По другим причинам - не более двух раз в неделю.

Чтобы пойти в магазин, аптеку, выгулять собаку, вынести мусор в пределах 100 метров от места проживания, разрешение пока не требуется, но в приложении такая возможность уже реализована. Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Подмосковье усилен патруль полиции, Росгвардии и ГИБДД.

Военнослужащим, госслужащим и муниципальным служащим, судьям, адвокатам и нотариусам, включая помощников, представителям СМИ и охранникам при наличии служебного удостоверения оформление электронного разрешения не требуется. Если их сопровождают другие лица, то они должны иметь собственные цифровые пропуска.

Для входа в приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» нужно ввести логин и пароль, как на портале госуслуг. Если у пользователя нет аккаунта, он может пройти быструю регистрацию. Для этого нужно указать номер телефона и адрес электронной почты.

После авторизации в мобильном приложении откроется несколько вариантов статуса. Пользователю следует выбрать один из вариантов в зависимости от состояния своего здоровья и местонахождения.

Далее необходимо заполнить анкету. После в приложении следует внести данные документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ или загранпаспорт, паспорт гражданина другого государства, свидетельство о рождении).

После пользователю нужно будет ответить на вопрос о своем состоянии здоровья. Далее житель сможет зарегистрировать свой выход из дома с указанием причины. На странице появятся QR-код и таймер, который нужно будет остановить после возвращения домой.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.

- Разобрали получение московского пропуска по СМС

- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.

- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.