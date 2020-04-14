РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. Сотрудники подрядных организаций ежедневно очищают от смета и мусора улично-дорожную сеть городского округа Люберцы, в данных работах задействовано более 80 человек, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Уборка улиц и проездов выполняется работниками вручную.

«За минувшие три дня подрядчики привели в порядок семь улиц и проездов, а также очистили газоны на улицах Урицкого, 8 Марта и Воинов-Интернационалистов», - сказал Ружицкий.

Кроме того, в ежедневном режиме ведутся работы по промывке дорог и тротуаров, очистке прибордюрной части автодорог.