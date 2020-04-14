РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 апр. В национальном парке Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» проводят плановые весенние работы по очистке территории, сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.

В «Лосином острове» проводится очистка рекреационной зоны от накопившегося за зиму мусора. Продолжаются работы по уборке навалов крупногабаритного мусора в московской части национального парка.

«В минувшие выходные приступили к разборке бесхозных деревянных строений в Лосиноостровском лесопарке (Ярославское шоссе, около дома №8). Вывезено 178 кубических метров отходов. На водных объектах Лосиного острова установлены знаки, запрещающие купание. Проведена сезонная очистка задвижки на Алексеевском пруду, что позволит улучшить пропускную способность гидротехнического объекта и предотвратить его подтопление», - говорится в сообщении.



Самодельная реклама в Яузском лесопарке демонтирована, а приведение в порядок территории по адресу: Белокаменное шоссе, 1, строение 1 находится на завершающей стадии.