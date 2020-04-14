РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Администрация подмосковного Подольска проводит опрос среди предприятий и организаций округа с целью сбора информации о необходимых мерах поддержки в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Опрос проводится для того, чтобы выявить основные проблемы, с которыми столкнулись предприниматели в связи с введением ограничений их деятельности в условиях действующего режима повышенной готовности и самоизоляции граждан», - говорится в сообщении.

Сбор информации от предприятий и организаций проводится через форму опроса, который размещен на сайте и в официальном аккаунте администрации Подольска в социальной сети «ВКонтакте».

Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.

- Разобрали получение московского пропуска по СМС

- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.

- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.