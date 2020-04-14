РИАМО - 14 апр. Жители столицы смогут принять участие в электронных обсуждениях в рамках программы реновации жилфонда и оставить свои отзывы касательно планировки территорий в пяти районах города, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Проекты планировки разработали для районов Коптево, Пресненский, Северное Тушино, Фили-Давыдково и Черемушки.

«Мы подготовили дополнительные материалы: 3D визуализации, видеоролики, подробные информационные буклеты. Надеюсь, эти материалы помогут москвичам ознакомиться с проектами и принять участие в общественных обсуждениях», – сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Она добавила, что проекты планировки территории по программе реновации включают 341 дом. В рамках программы запланировано создание необходимых соцобъектов. В общей сложности 8 тысяч детей получат развитую инфраструктуру с детскими садами, библиотеками, новыми школами, игровыми и хоккейными площадками. Запланировано также возведение семи ФОКов.

Участники общественных обсуждений смогут внести свои предложения и замечания по данным проектам на сайте «Активного гражданина» в соответствующей разделе в период с 13 по 26 апреля 2020 года. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте mos.ru. Информацию в дальнейшем передадут архитекторам и проектировщикам.

В районе Коптево по Коптевской улице расположены два дома авторской архитектуры. Данные дома будут отселяться без снова и реконструироваться с сохранением архитектурного облика.