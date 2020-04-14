РИАМО - 14 апр. В Москве в Жуковом проезде загорелась кровля двухэтажного общежития, возгорание локализовали, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.
Происшествие случилось около 15:00, площадь пожара выясняется. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
«Принятыми мерами в 15:40 минут пожар был локализован», - отмечается в материале.
Около 20 человек самостоятельно покинули здание до прибытия спасателей. По словам администрации, людей в здании быть не должно.
Дальнейшая информация по данному происшествию уточняется.
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