РИАМО - 14 апр. В Москве в Жуковом проезде загорелась кровля двухэтажного общежития, возгорание локализовали, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Происшествие случилось около 15:00, площадь пожара выясняется. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

«Принятыми мерами в 15:40 минут пожар был локализован», - отмечается в материале.

Около 20 человек самостоятельно покинули здание до прибытия спасателей. По словам администрации, людей в здании быть не должно.

Дальнейшая информация по данному происшествию уточняется.