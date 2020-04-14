РИАМО - 14 апр. Государственная дума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны, сообщает Газета.ru.

Законопроект о переносе даты был внесен в марте этого года. Инициаторами выступили глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, депутат Госдумы Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов.

«Согласно документу, в стране новой памятной датой станет «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», — говорится в сообщении.

В пояснительной записке депутаты указали, что победа СССР над Японией внесла решающий вклад в завершение войны. Также указывается, что 300 граждан за участие в боевых действиях против Японии получили ордена и медали, а 100 военных удостоены звания Героя СССР.

В настоящее время в России 3 сентября является памятной датой и отмечается как День солидарности в борьбе с терроризмом.