РИАМО (КОТЕЛЬНКИ) - 14 апр. В медицинском центре CMD Котельников начали проводить бесконтактное тестирование на коронавирус, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Бесконтактное тестирование на COVID-19 стал проводить медицинский центр CMD в Котельниках. Тест предназначен для всех людей, желающих пройти обследование и помогает получить максимально точные результаты», - говорится в сообщении.

Сотрудники лаборатории CMD выезжают к клиенту на дом с набором для взятия биоматериала, а потом доставляют в срочном порядке мазки в лабораторию на проверку. Стоимость услуги составляет 1,9 тысячи рублей. Результат сообщает в течение 1-2 суток. Получить консультацию можно по телефону: 8(495)369-07-21.

«При наличии температуры выезд-заявка на анализ не принимается. Необходимо звонить по телефонам: 112 или 8(800)200-01-12», - отмечается в материале.

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