РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 апр. В Балашихе завершаются работы по временному перепрофилированию помещений роддома в микрорайоне Саввино в отделение на 400 мест для больных с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«До конца этой недели планируется приступить к передаче переоборудованных помещений медицинскому персоналу. На переоснащение было отведено 11 дней. На сегодня все общестроительные работы завершены», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что в здании созданы новые шлюзы, препятствующие распространению инфекции. Ведется устройство системы подачи медицинских газов и разводка точек по палатам.

Создаваемый коечный фонд составит 400 мест с кислородом. Отделение будет располагать всем необходимым медицинским оборудованием.