РИАМО - 14 апр. Количество автомобилей по состоянию на 13 апреля выросло на 3% по сравнению с прошлой неделей, но не изменилось по отношению к 12 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Число нарушений правил дорожного движения снизилось на 6% к воскресенью (12 апреля – ред.) — 95 тысяч за сутки. Это по-прежнему в два раза превышает показатель аналогичного периода в прошлом году», — говорится в сообщении.

50 водителей в нетрезвом состоянии задержали на областных дорогах.

За день было зафиксировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и семь получили травмы разной степени тяжести.

Для всех жителей Подмосковья до 1 мая действует режим самоизоляции. Для передвижения на любом виде транспорта в Московском регионе с 15 апреля нужно будет иметь цифровой пропуск.

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