РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 апр. Актеры театра кукол «Огниво» городского округа Мытищи прочитают сказки онлайн на текущей неделе, сообщается в Instagram-аккаунте театра.

«Публикуем расписание нашей онлайн-программы на эту неделю. До конца самоизоляции осталось чуть больше половины месяца. И это время мы решили посвятить любимым сказкам. Актеры театра кукол «Огниво» выбрали свои любимые сказки и готовы прочесть их вам. Во вторник в 19:00 Алексей Гущук прочитает сказку «Лампа Аладдина», 16 апреля в 19:00 Ирина Шаламова прочитает произведение «Лисичка-сестричка и волк», а 18 апреля в 19:00 состоится прочтение сказок Джанни Родари «Страна, где живут одни собаки» и «Кот-путешественник» Еленой Гущук», - говорится в сообщении.

Все видеоматериалы будут доступны на сайте и YouTube-канале театра кукол, в группах в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook, а также на сайте театра (www.ognivo.ru).