РИАМО - 14 апр. На период самоизоляции посещение храмов в Московской области приостанавливается, при этом верующим будут доступны онлайн-трансляции, говорится в сообщении пресс-службы патриархии.

«Трансляции, в том числе в Страстную седмицу и Пасху, будут доступны на официальном сайте Московского патриархата, в личном аккаунте святейшего патриарха, на странице проекта «Поговори со священником»», - говорится в сообщении.

Также посмотреть трансляции можно будет на телеканале «Союз» и его официальном YouTube-канале и на телеканале «Спас».

Также пасхальное богослужение будут транслировать на Первом канале и «Россия 1». Расписание богослужений можно посмотреть на сайте патриархии patriarchia.ru.

На период с 13 по 19 апреля все богослужения в храмах и монастырях Московской области проходят без участия прихожан.

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