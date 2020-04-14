РИАМО - 14 апр. Уровень самоизоляции в Москве и городах Подмосковья днем во вторник превышает средние значения, следует из данных «Яндекса».

Индекс самоизоляции отражает отношение жителей к требованию соблюдать домашний режим во время эпидемии коронавируса. Индекс измеряется в диапазоне от нуля до пяти баллов. Чем выше индекс, тем меньше людей находится на улице. Чем ниже индекс, тем оживленнее улицы, соответственно, в городе хуже соблюдается режим самоизоляции.

По данным на 12 часов, в столице индекс самоизоляции составляет 3,2 балла, при этом выделяется поселение Московский ТиНАО, где индекс достиг отметки в 3,8 балла.

Высокий уровень сознательности демонстрируют и жители Московской области. Так, к примеру, в Лобне индекс самоизоляции составляет 3,6 балла, в микрорайоне Железнодорожный Балашихи – 3,5 балла, в Королеве, Красногорске и на прочей территории Балашихи – 3,4 балла.

«Яндекс» отслеживает активность в городах на основании данных своих сервисов. Индекс самоизоляции обновляется регулярно.

Соблюдать домашний режим необходимо, чтобы сдержать распространение коронавируса. Требование находиться в самоизоляции касается жителей Москвы и Подмосковья всех возрастов.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.

- Разобрали получение московского пропуска по СМС

- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.

- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.